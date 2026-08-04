FESCO приостановила новые перевозки через Черное море после атаки на контейнеровоз

Транспортная группа FESCO временно прекратила прием заявок на новые перевозки через акваторию Черного моря после инцидента с контейнеровозом «Янина». Решение связано с оценкой рисков для судоходства и необходимостью выработать дополнительные меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В компании сообщили, что изучают альтернативные варианты организации доставки, при этом приоритетом остаются безопасность экипажей и сохранность грузов. О возобновлении приема заявок перевозчик объявит дополнительно.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что контейнеровоз «Янина», принадлежащий FESCO, затонул в Черном море после атаки беспилотников. По его словам, инцидент произошел вечером 31 июля примерно в 200 км от Новороссийска.

После повреждения судна экипаж самостоятельно покинул борт. Все 17 членов команды были спасены. На борту находились гражданские грузы, включая замороженную продукцию, строительные и отделочные материалы.

После происшествия глава «Росатома» назвал атаку «пиратством» и «морским разбоем». Контейнеровоз «Янина» входил в состав флота FESCO, которая с 2023 года находится в контуре управления госкорпорации «Росатом». Решение компании о приостановке приема заявок стало одной из первых реакций крупного перевозчика на рост рисков для коммерческого судоходства в Черном море.

Ранее сообщалось, что экипаж судна Nadezhda, следовавшего из Новороссийска в турецкий Самсун, был эвакуирован в порт Новороссийска после атаки беспилотников. По данным Минтранса Турции, на борту находились 22 члена экипажа, включая 13 граждан Турции. Судно получило повреждения носовой части и жилых помещений, на борту возник пожар.

Анна Гречко