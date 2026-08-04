На модернизацию промышленности Ростовской области направили более 2,5 млрд рублей

На реализацию мероприятий по модернизации промышленности и повышению энергоэффективности предприятий Ростовской области в первом полугодии 2026 года направили 2,52 млрд руб. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным документа, кассовое исполнение по этому направлению составило 92,4% от объема средств, предусмотренных на отчетный период. Основную часть финансирования обеспечили внебюджетные источники — собственные и привлеченные средства предприятий, направленные на обновление производственных мощностей и внедрение энергоэффективных технологий.

В первом полугодии в регионе началась реализация трех новых проектов по модернизации производств. Их запустили ПАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «Авангард» и ООО «РЗКВ». Проекты предусматривают установку нового энергоэффективного оборудования. Одновременно региональные власти продолжили сопровождение инвестиционных проектов предприятий и мониторинг мероприятий по повышению энергетической эффективности промышленного комплекса.

В последние месяцы ряд донских промышленных предприятий также объявил о новых инвестиционных проектах. В частности, таганрогский завод «Красный котельщик», который фигурирует в отчете как один из участников программы модернизации, сообщил об увеличении инвестиционной программы на 2026 год до 1,4 млрд руб. — на 24% больше, чем годом ранее. Средства планируется направить на развитие производства, цифровизацию, безопасность труда и социальную сферу.

Кроме того, в июле на международной выставке «Иннопром-2026» правительство Ростовской области и «Красный котельщик» подписали соглашение о создании нового производства насосных агрегатов для тепловой и атомной энергетики. Объем инвестиций в проект превысит 400 млн руб. Новое производство разместится на площадке предприятия и будет выпускать оборудование, которое должно заменить часть импортных аналогов.

Валерий Климов