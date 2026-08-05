В Черноземье 6 августа ожидается жаркая погода, до +34°C

В четверг, 6 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Температура будет варьироваться от +22°C до +34°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +26°C, днем поднимется до +34°C, вечером опустится до +31°C, а ночью будет +22°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +25°C, днем воздух прогреется до +32°C, вечером ожидается +29°C, а ночью температура сохранится на уровне +23°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +25°C, днем — +33°C, вечером — +31°C, а ночью — +23°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +24°C, днем поднимется до +31°C, вечером будет +28°C, а ночью — +22°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +24°C, днем — +32°C, вечером — +29°C, а ночью — +22°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +25°C, днем — +31°C, вечером — +28°C, а ночью — +22°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова