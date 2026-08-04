В Ярославле после массового ДТП в больнице оказались трое
В Ярославле в результате столкновения четырех автомобилей на проспекте Авиаторов в больницу доставили двух водителей и одного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
Авария произошла в 14:10 в районе дома №104. Участниками ДТП стали Toyota Land Cruiser, Lada Kalina, «ВАЗ-2107» и Volkswagen Bora. В медицинское учреждение увезли водителей «ВАЗа» и Volkswagen — 46-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, а также 88-летнюю пассажирку Toyota. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.