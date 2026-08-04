В Морозовском районе начали подготовку к строительству ветропарка мощностью 100 МВт

В Морозовском районе Ростовской области началась подготовка к строительству ветровой электростанции «Вербная ВЭС» мощностью до 100 МВт. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

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Проект реализует АО «Росатом Возобновляемая энергия». В первом полугодии компания утвердила план работ на 2026 год и приступила к инженерной подготовке площадки. В частности, был определен подрядчик для проведения статических испытаний свай, а также начались исследования грунтов, которые должны подтвердить проектные решения по устройству фундаментов будущих ветроэнергетических установок.

Одновременно инвестор продолжает согласование дополнительного соглашения с сетевой организацией. Документ предусматривает изменение технических условий и корректировку сроков технологического присоединения будущей электростанции к электрическим сетям.

Проект строительства «Вербной ВЭС» получил новый импульс летом прошлого года. На международной промышленной выставке «Иннопром» правительство Ростовской области и АО «ВетроОГК-3», входящее в контур управления «Росатом Возобновляемая энергия», подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию ветропарка в Морозовском районе установленной мощностью до 100 МВт.

В конце 2025 года структура «Росатома» получила официальное разрешение на строительство объекта. Согласно проектной документации, ветропарк будет состоять из 37 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Общая установленная мощность станции составит 92,5 МВт, что соответствует заявленной проектной мощности до 100 МВт.

Ввод «Вербной ВЭС» в эксплуатацию запланирован на 2027 год. После завершения строительства она станет седьмым ветропарком Ростовской области. Сейчас в регионе уже работают шесть ветроэлектростанций совокупной мощностью около 610 МВт.

В отчете о реализации госпрограммы отмечается, что работы по проекту идут в соответствии с графиком, а рисков невыполнения запланированных мероприятий региональные власти не прогнозируют.

Валерий Климов