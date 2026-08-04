В Ярославской области для проезда автомобилей закроют три ж/д переезда

В Ярославской области для проведения ремонтных работ закроют три железнодорожных переезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский / Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский / Коммерсантъ

5 августа с 10 до 15 часов будет закрыто движение транспорта по переезду на 146-м км у села Берендеево в Переславль-Залесском округе. Объезд возможен через железнодорожный переезд 144-го км (дорога Волчья Гора).

6 августа с 9 до 16 часов закроют ж/д переезд 222-го км в Ростовском округе (дорога Углич – Ростов, направление на Борисоглебский). Объехать можно через переезд на 219-м км (Алевайцино – Воронино – Петровское, направление на Шурскол). 7 августа с 9 до 16 часов уже будет закрыт железнодорожный переезд 219-го км в Ростовском округе.

Алла Чижова