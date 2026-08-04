Кассация не нашла оснований для прекращения дела об отравлении детей в поезде в Туапсе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор официантке вагона-ресторана, признанной виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание пассажиров поезда, следовавшего в Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суды установили, что в августе 2021 года фигурантка, будучи инфицированной норовирусом, продолжала разносить пищу пассажирам и контактировать с другими работниками поезда. В составе поезда в детский лагерь направлялись три организованные группы несовершеннолетних в сопровождении взрослых.

В результате вспышки заболевания пострадали 123 ребенка и восемь взрослых. Женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ. Ей назначили штраф в размере 600 тыс. руб., однако от наказания она была освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Осужденная и ее защитник обжаловали судебные решения в кассационном порядке, настаивая на прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления и признании права на реабилитацию. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения судебных актов, оставив их без изменения.

Вячеслав Рыжков