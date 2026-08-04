Суд признал банкротом «Планету напитков» в Нальчике с долгом 381 млн рублей

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал нальчикское ООО «Планета напитков» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 24 декабря 2026 года: долг компании перед кредиторами составляет 381,3 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего Илью Мохова, члена Ассоциации СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих». В течение месяца он обязан провести собрание кредиторов для выбора кандидатуры конкурсного управляющего или саморегулируемой организации. Рассмотрение вопроса об утверждении управляющего назначено на 27 июля.

ООО «Планета напитков» зарегистрировано в 2012 году и занимается оптовой торговлей напитками в Нальчике. Уставный капитал - 10 тыс. руб. Учредителем предприятия является Руслан Дашуев. Убыток компании за 2025 год составил 8,1 млрд руб.

Дело о несостоятельности возбуждено в сентябре 2024 года. Первоначальное заявление самой компании суд оставил без рассмотрения, после чего признал обоснованным требование банка и 10 декабря 2024 года ввёл процедуру наблюдения.

По данным суда, в реестр требований кредиторов на момент подведения итогов наблюдения включены требования на общую сумму 381,3 млн рублей. В числе кредиторов — двух крупных банков и ФНС России.

Финансовый анализ, проведённый временным управляющим, выявил неудовлетворительное финансовое положение должника, низкую эффективность использования активов и невозможность восстановления платёжеспособности за счёт текущей деятельности. Признаков фиктивного банкротства управляющий не обнаружил; установить наличие или отсутствие признаков преднамеренного банкротства по имеющимся данным не удалось.

Первое собрание кредиторов, назначенное на 15 мая 2026 года, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума: в нём участвовали кредиторы с 8,85 голосов.

Суд констатировал наличие у ООО «Планета напитков» признаков банкротства: компания не исполняет денежные обязательства перед кредиторами на сумму, превышающую установленный законом порог, более трёх месяцев. Оснований для продления наблюдения суд не усмотрел.

Полномочия руководителя и органов управления должника прекращены. Руководитель компании обязан в течение трёх дней передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности. Помимо этого, с ООО «Планета напитков» в взыскано 100 тыс. рублей судебных расходов на уплату госпошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян