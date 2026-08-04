Некоуз претендует на статус исторического поселения

Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассматривает документацию о включении села Некоуз в перечень исторических поселений регионального значения. Об этом сообщили в службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: служба охраны ОКН Ярославской области Фото: служба охраны ОКН Ярославской области

Документацию подготовил областной «Проектный институт». В службе отметили, что включение в перечень позволит не только «сохранить прошлое», но и «создать условия для многогранного развития территории: сбалансированно сочетать охрану наследия с жизнью, туризмом и инфраструктурой».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что присвоение статуса исторического поселения позволяет населенным пунктам получить федеральную поддержку на благоустройство. В этот перечень уже включены Поречье-Рыбное, Вятское, Закобякино, Кукобой и другие населенные пункты Ярославской области.

Старинное село Некоуз известно с XVI века, в грамоте угличского князя Дмитрия Жилки село упоминается 1521 годом. Оно стало райцентром в 1929 году (тогда же появился сам район), однако через два года райцентр из села перенесли в поселок при железнодорожной станции Некоуз (ранее Харино), впоследствии ставший Новым Некоузом. Официально «народное название» Новый Некоуз было закреплено в 1952 году.

Алла Чижова