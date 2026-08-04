Четыре жителя Тульской области пострадали при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Четыре жителя Тульской области получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Архипо-Осиповку под Геленджиком 3 августа. Среди пострадавших — 17-летняя девушка, которую после операции планируют перевести на лечение в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным пресс-службы правительства Тульской области, троим пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Несовершеннолетняя девушка была госпитализирована и прооперирована, за ее состоянием наблюдают федеральные специалисты. Для дальнейшего лечения принято решение направить пациентку в Российскую детскую клиническую больницу.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании у губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Глава региона поручил профильным ведомствам поддерживать связь с пострадавшими и контролировать оказание им необходимой помощи.

Атака БПЛА произошла 3 августа в Архипо-Осиповке. По последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек, еще 58 получили ранения. Среди погибших — четверо детей.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. К оказанию помощи подключены специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповской больницы, Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы.

Ранее сообщалось, что 21 пострадавший был госпитализирован, часть пациентов направили в медицинские учреждения Краснодара, еще несколько человек проходят лечение в Новороссийске. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб, а прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан.

После трагедии на горячую линию Геленджика поступило более 200 звонков от жителей разных регионов России, которые ищут родственников и знакомых. Специалисты помогают связаться с медицинскими учреждениями, а семьям погибших оказывают социальную и психологическую поддержку.

Анна Гречко