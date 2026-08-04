Редакция „Ъ-Южный Урал“ провела круглый стол по обращению с отходами

В Челябинске 4 августа прошел круглый стол «Современные системы обращения с отходами: формирование экономики замкнутого цикла в промышленном регионе». Организатором выступила редакция „Ъ-Южный Урал“.

В мероприятии приняли участие представители региональных властей и бизнеса. Стороны обсудили, каких результатов уже удалось добиться благодаря внедрению с 2019 года «мусорной реформы». За это время муниципалитеты были оснащены 35 тыс. контейнерных площадок, на территории области уничтожили все свалки, находящиеся в черте городов, а также 970 несанкционированных свалок. Кроме того, начали работать полигоны, занимающиеся в том числе переработкой мусора. На данный момент 60% отходов отправляются на отбор, 14% из них — на переработку. Региону необходимо к 2030 году достичь следующих показателей: 100% мусора необходимо обрабатывать, 50% из которых — перерабатывать. Какие задачи требуется решить для этого, читайте позже в итоговом материале.