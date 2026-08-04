В Дербенте возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой в Дербенте, в результате которого были ранены двое местных жителей. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, вечером 3 августа в городскую больницу с различными ранениями доставили 27-летнего и 19-летнего мужчин. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции около 23:50.

Как установили полицейские, конфликт начался после того, как один из пострадавших сделал замечание водителю автомобиля, который, по его мнению, нарушал общественный порядок. Урегулировать спор на месте мужчины не смогли и договорились встретиться позже.

По версии МВД, на повторную встречу обе стороны пришли с поддержкой. Во время возникшей перепалки водитель достал травматический пистолет и открыл стрельбу, ранив двух человек.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, травматический пистолет изъят. По словам мужчины, он применил оружие, опасаясь за свою жизнь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Валерий Климов