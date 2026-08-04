Жители Новороссийска почтили память погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Жители Новороссийска присоединились к трауру по погибшим в результате атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком. В сквере имени А.Н. Рыбнева горожане возлагают цветы, приносят детские игрушки и зажигают свечи в память о семи погибших, среди которых трое детей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С самого утра к мемориалу пришли активисты молодежных организаций, депутаты, представители общественных объединений и администрации города. В течение дня жители Новороссийска могут принять участие в акции памяти, оставив цветы, свечи и игрушки.

Накануне вечером в том же сквере молодые активисты создали огненную композицию с изображением ангела и надписью «Новороссийск скорбит». В акции приняли участие жители города, зажегшие сотни свечей в память о погибших.

Трагедия в Архипо-Осиповке произошла 3 августа. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибли семь человек, еще 58 получили ранения.

Из числа пострадавших 21 человек госпитализирован. По поручению губернатора Краснодарского края 19 человек, включая трех детей, перевезли в краевые медицинские учреждения Краснодара, еще двое находятся на лечении в больнице Новороссийска. Остальным 37 пострадавшим, среди которых девять детей, помощь оказали амбулаторно.

После атаки БПЛА на горячую линию Геленджика поступило более 200 звонков от жителей разных регионов России, которые ищут родственников и знакомых. Специалисты помогают связаться с медицинскими учреждениями, а семьям погибших оказывают социальную и психологическую поддержку.

Анна Гречко