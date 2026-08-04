Частный дом престарелых в Арзамасе закрывают из-за нарушений

Суд по иску прокуратуры решил закрыть пансионат для пожилых людей «Уютный дом» в городе Арзамасе до устранения нарушений противопожарных и санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского облсуда.

Городской прокурор вышел с иском к ООО СК «Русь», Татьяне Лебедевой, а также индивидуальным предпринимателям Марине Соловьевой и Елене Тюриной.

Суд установил, что ИП Соловьева оказывала услуги по уходу за пожилыми людьми в помещении, арендованном у ИП Тюриной. Ранее эту деятельность вело ООО СК «Русь».

Нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства, выявленные в работе пансионата, на момент судебного заседания не устранили. Суд поддержал требования надзора и обязал ИП Соловьеву прекратить работу пансионата до устранения нарушений.

Галина Шамберина