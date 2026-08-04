Оздоровительный центр в Анапе выплатит 500 тысяч рублей клиенту после неудачного иглоукалывания

Краснодарский краевой суд взыскал с ООО «Сила здоровья» компенсацию в размере 500 тыс. рублей в пользу жителя Анапы, получившего тяжкий вред здоровью во время платной оздоровительной процедуры. Суд установил, что мужчина перенес опасное повреждение легкого после сеанса иглорефлексотерапии, проведенного сотрудником организации без необходимой квалификации и лицензии, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как сообщили в судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрена апелляция по иску клиента к ООО «Сила здоровья» и исполнителю процедуры о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда.

В марте 2024 года мужчина приобрел в центре курс платных оздоровительных процедур. Во время прохождения курса ему предложили дополнительно пройти иглоукалывание. В результате процедуры игла была введена слишком глубоко, что привело к левостороннему пневмотораксу — повреждению легкого, опасному для жизни.

После ухудшения состояния сотрудники центра не вызвали скорую помощь, несмотря на просьбы пациента. Медиков вызвала другая посетительница. Мужчину госпитализировали, ему потребовалась операция, длительное лечение и последующая реабилитация.

Суд установил, что исполнитель процедуры ранее была признана виновной по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ей назначили наказание по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Также было установлено, что сотрудница не имела высшего медицинского образования, квалификации врача-рефлексотерапевта и права проводить иглорефлексотерапию. Кроме того, организация, где проводилась процедура, не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Анапский городской суд ранее взыскал по 250 тыс. рублей с ООО «Сила здоровья» и сотрудницы, проводившей процедуру. Однако при рассмотрении дела в апелляционной инстанции краевой суд пришел к выводу, что ответственность за вред несет организация, поскольку процедура проводилась ее работником в рамках оказания услуг клиенту.

В итоге с ООО «Сила здоровья» взыскали 500 тыс. рублей в пользу пострадавшего. Решение вступило в законную силу.

Анна Гречко