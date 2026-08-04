Пятерых жителей Ижевска будут судить за вымогательство и грабеж

СУ СКР по Удмуртии завершило расследование уголовного дела банды из пяти жителей Ижевска в возрасте 18-20 лет, занимавшихся в том числе вымогательством, грабежом и отмыванием денежных средств (ст. 163, 161, 174.1 УК). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2025 году фигуранты разработали схему «противоправного завладения имуществом» местных жителей. Одним из потерпевших оказался 19-летний ижевчанин. Обвиняемые требовали у него 1,5 млн руб. и иномарку. В результате они похитили у пострадавшего 355 тыс. руб. и криптовалюту еще на 200 тыс. руб. Цифровую валюту злоумышленники легализовали. «Противоправные действия сопровождались угрозами и нанесением побоев»,— сообщили в СКР. Также у потерпевшего украли паспорт на транспортное средство.

Кроме того, обвиняемые, находясь в автомобиле одного из сообщников, заблокировали выход 18-летнему потерпевшему и, угрожая расправой, похитили у него 330 тыс. руб. Аналогичным образом они забрали 160 тыс. руб. и банковскую карту у 19-летнего парня. С нее было снято 280 тыс. руб.

Всего пострадало четверо молодых жителей в возрасте 18-19 лет. Противоправную деятельность обвиняемых пресекли следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ по Удмуртии. Один из фигурантов признал вину полностью, трое — частично, по одному информации нет. Все обвиняемые находятся в СИЗО. Дело направлено в суд.