Застрявшие на колесе обозрения в Рыбинске пассажиры не требовали компенсации

Пассажиры, которые оказались на колесе обозрения в Рыбинске во время его остановки, не предъявляли претензий и не требовали компенсации. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации аттракциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Инцидент произошел 28 июля. С высоты около 12 – 15 метров сотрудники МЧС эвакуировали пожилую женщину, с высоты 35 метров — семью с двумя несовершеннолетними детьми. В администрации рассказали, что после эвакуации со всеми пассажирами связались, предложили компенсацию и помощь.

«Никто из пассажиров не предъявлял претензий и не требовал компенсации. Напротив, все первоначально отказались от выплат, поскольку понимали, что произошла внезапная техническая неисправность, которую невозможно заранее предсказать. Несмотря на это, решение о выплате компенсации было принято нами самостоятельно»,— сообщили в администрации.

После внештатной ситуации работа аттракциона была приостановлена для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе обследования выяснилось, что остановка колеса обозрения была вызвана срабатыванием системы защиты оборудования, которая исключает дальнейшую работу при возникновении неисправности.

«По предварительным данным специалисты установили отказ частотного преобразователя — одного из ключевых элементов системы управления электроприводом колеса обозрения. На аттракционе установлен немецкий частотный преобразователь, расчетный ресурс которого, по данным производителя, составляет более 10 000 часов работы. Для установления точной причины произошедшего данный узел будет направлен официальному дилеру и производителю в Санкт-Петербург для проведения диагностики»,— сообщалось ранее в соцсетях аттракциона.

Там уточняли, что перед возобновлением работы колесо пройдет внеплановую проверку специализированной аккредитованной организацией.

Алла Чижова