Мишустин поручил ускорить развитие системы водоснабжения на Кавминводах

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проработать вопросы развития системы водоснабжения в регионе Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам главы региона, поручения были даны на совещании по развитию туристической отрасли. Они касаются модернизации системы водоснабжения агломерации Кавказских Минеральных Вод.

Как отметил господин Владимиров, реализация поручений позволит снять существующие инфраструктурные ограничения, связанные с обеспечением водой населения и бизнеса. По его словам, региону с населением около 1 млн человек необходимы новые источники водоснабжения и масштабное обновление коммунальной инфраструктуры.

Губернатор сообщил, что в настоящее время в крае уже ведется разработка Малкинского месторождения подземных вод, а также модернизируются объекты и сети водоснабжения. По его оценке, поддержка федерального правительства позволит ускорить реализацию этих проектов.

Власти Ставропольского края намерены приступить к исполнению поручений совместно с профильными федеральными ведомствами.

Валерий Климов