Судья Приморского суда Новороссийска получил дисциплинарное предупреждение

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края привлекла к дисциплинарной ответственности судью Приморского районного суда Новороссийска Даниила Рукавишникова. По итогам заседания 31 июля ему объявлено предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из пресс-релиза по итогам заседания квалификационной коллегии судей Краснодарского края, обращение Совета судей региона о привлечении Даниила Рукавишникова к дисциплинарной ответственности было удовлетворено.

В опубликованных материалах коллегии причины привлечения к дисциплинарной ответственности и обстоятельства, ставшие основанием для вынесения предупреждения, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова могут подать антикоррупционный иск об изъятии имущества. Материалы о его активах и активах родственников по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова направлены в прокуратуру. Поводом для проверки стали выявленные расходы судьи и его родственников, которые, по данным Верховного суда, не соответствовали задекларированным доходам.

Анна Гречко