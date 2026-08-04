«Ревтруд» снова продает прирельсовый склад в Тамбове за 43 млн рублей

Тамбовский оборонный завод АО ТЗ «Ревтруд» (входит в воронежский концерн «Созвездие», который контролируется «Ростехом», но управляется ГК «Динамика») повторно выставил на торги прирельсовый склад на улице Коммунальной, 51 в облцентре. Начальная цена лота не изменилась и составляет 42,7 млн руб., следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прирельсовый склад на улице Коммунальной, 51 в Тамбове

Фото: из документации торгов Прирельсовый склад на улице Коммунальной, 51 в Тамбове

Фото: из документации торгов

Лот включает прирельсовый склад площадью 3,4 тыс. кв. м и земельный участок на 2,9 тыс. кв. м под ним. Согласно документации, здание построено в 1937 году. Первый этаж используется как склад, второй не эксплуатируется. По земельному участку проходит теплосеть протяженностью 3 тыс. м. Она не продается.

Теперь активы можно приобрести в ходе торгов в форме публичного предложения о цене. Заявки на участие в них принимаются до 9 сентября, итоги планируют подвести 11 сентября.

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников. В середине июня аналогичный статус получили пятые торги по продаже цеха №3 «Ревтруда». Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Памятник и комплекс Тамбовской винной монополии». Его начальная цена составляла 74,3 млн руб.

«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось реализовать объекты почти на 195 млн руб. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Ревтруд" начинает распродажу».

Алина Морозова