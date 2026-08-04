На уборку лесов в Ростове направили 5 млн рублей

В Ростове-на-Дону определят подрядчика по уборке зоны городских лесов. Стоимость контракта составляет почти 5 млн руб. Заказчиком работ выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Пятигорска Фото: пресс-служба главы Пятигорска

Подрядчику предстоит ликвидировать несанкционированные свалки в лесных массивах и организовать последующий вывоз и утилизацию собранного мусора.

Контроль качества будет осуществляться строго: исполнитель обязан предоставить подробный фотоотчет, включающий снимки процесса уборки и погрузки отходов, а также фотографии очищенных участков с разных ракурсов.

Для дополнительной проверки будет использоваться спутниковая съемка. Более того, подрядчик должен предоставить отчет с указанием общего объема и массы собранного мусора.

Наталья Белоштейн