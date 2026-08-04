На улице Береговой в Ростове-на-Дону заменят 200 фонарей

В Ростове-на-Дону до конца третьего квартала 2026 года планируют заменить 200 уличных фонарей на улице Береговой от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, часть светильников вышла из строя, часть является устаревшей. Проблему выявили после обращения горожан.

«В вечернее и ночное время создает существенные неудобства для горожан и туристов, повышает риски дорожно-транспортных происшествий и травматизма пешеходов, а также затрудняет работу экстренных оперативных служб», — написал глава города.

Константин Соловьев