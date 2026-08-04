Челябинский «ЧБК» начал подготовку к новому сезону

Баскетбольный клуб «ЧБК» утвердил план предсезонных сборов и график товарищеских матчей. Как сообщили в пресс-службе команды, основной этап подготовки начнется 10 августа. До этой даты игроки, прибывающие в расположение клуба с 3 августа, должны пройти углубленное медицинское обследование.

Программа межсезонья включает восемь контрольных встреч. Первые игры пройдут в Челябинске 26 и 29 августа в закрытом режиме. В начале сентября запланирована выездная серия матчей, в том числе с клубами Единой лиги ВТБ: 1 сентября челябинцы сыграют в Перми против «Пармы», а 4 сентября — в Саратове против «Автодора». 7 сентября состоится матч в Ревде против команды «Темп-СУМЗ».

Единственная открытая для болельщиков домашняя игра в рамках предсезонки назначена на 14 сентября. На паркете ДС «Метар-спорт» «ЧБК» примет магнитогорский «Металлург». Цикл подготовки завершится двумя закрытыми матчами в Челябинске против уфимского и владивостокского «Динамо» (19 и 21 сентября соответственно).

Евгений Рыженьков