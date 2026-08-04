Российские врачи готовы помогать начинающим коллегам только за доплату

Почти 70% практикующих врачей готовы курировать работу выпускников медвузов, устроившихся на работу в больницы и поликлиники. 39% респондентов согласны взять на себя функции кураторов исключительно при условии «справедливой компенсации». 16% «скорее не готовы» учить начинающих медиков, полностью не готовы — 10%. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Актион Медицина» совместно с соцсетью «Врачи РФ». Вопрос, кто и на каких условиях будет обучать молодых специалистов, до сих пор остается открытым, говорит президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

“Ъ” попросил Минздрав прокомментировать исследование. В пресс-службе ведомства повторили тезис о том, что работа наставника является добровольной и оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом. Сейчас, рассказали в ведомстве, в субъектах РФ ведутся «работы по включению выплат за наставничество в региональные нормативные правовые акты, регулирующие системы оплаты труда медицинских работников».

Подробне об этом читайте в материале «Наставникам не хватает ставок».