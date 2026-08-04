Российские врачи готовы помогать начинающим коллегам только за доплату
Почти 70% практикующих врачей готовы курировать работу выпускников медвузов, устроившихся на работу в больницы и поликлиники. 39% респондентов согласны взять на себя функции кураторов исключительно при условии «справедливой компенсации». 16% «скорее не готовы» учить начинающих медиков, полностью не готовы — 10%. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Актион Медицина» совместно с соцсетью «Врачи РФ». Вопрос, кто и на каких условиях будет обучать молодых специалистов, до сих пор остается открытым, говорит президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.
“Ъ” попросил Минздрав прокомментировать исследование. В пресс-службе ведомства повторили тезис о том, что работа наставника является добровольной и оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом. Сейчас, рассказали в ведомстве, в субъектах РФ ведутся «работы по включению выплат за наставничество в региональные нормативные правовые акты, регулирующие системы оплаты труда медицинских работников».
Подробне об этом читайте в материале «Наставникам не хватает ставок».
Проблема наставничества для молодых врачей в России обсуждается давно. Еще в 1926 году отмечалось, что выпускники медицинских школ не вполне подготовлены к самостоятельной работе, и решением считалась обязательная годичная стажировка в больницах, которая, однако, сталкивалась с проблемой отсутствия средств на выплаты стажерам.
В последние годы дефицит медицинского персонала в российском здравоохранении увеличился. В 2022 году в подведомственных Минздраву учреждениях количество врачей сократилось до 541,5 тысяч с 608,7 тысяч в 2000 году, при этом общая численность врачей в стране выросла. Это связывается с переходом медработников из государственного в негосударственный сектор. Наиболее остро ощущается нехватка участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Отмечается, что для решения проблемы кадрового дефицита Минздраву потребуется еще 5–6 лет, несмотря на некоторый прирост численности врачей в последние годы.
С 1 марта 2026 года вступил в силу закон об обязательном трудоустройстве выпускников медицинских вузов и колледжей, учившихся на бюджетных местах. Предполагается, что эти выпускники должны работать под руководством наставников. Однако решение о вознаграждении наставника отдано на откуп медицинским организациям, что, по мнению некоторых экспертов и депутатов, создает риск формального подхода и требует законодательного закрепления оплаты наставничества как отдельной функции. Ранее Минздрав планировал закрепить обязательные выплаты для наставников в ведомственном приказе, но впоследствии отказался от этого решения.