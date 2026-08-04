Экс-хоккеист рыбинского «Полета» умер в 19 лет

Умер бывший хоккеист рыбинского «Полета» Амир Ханов. Спортсмену было 19 лет. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на портал «Башинформ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт НМХЛ Фото: Официальный сайт НМХЛ

Амир Ханов — воспитанник уфимской школы «Салавата Юлаева». Он проходил обучение в системе клуба с 2017 по 2023 год. Последние два сезона выступал в Национальной молодежной хоккейной лиге: сначала в рыбинском «Полете», в котором отличился одним голом и пятью результативными передачами, затем — в ХК «Самара».

По информации источника ТАСС, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Хоккеист проходил медобследования в июле 2025 года и феврале 2026 года. Отклонений по здоровью выявлено не было. Амир Ханов умер 30 июля.

Алла Чижова