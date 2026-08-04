На Ставрополье ввели более 935 тысяч квадратных метров жилья за полгода

В Северо-Кавказском федеральном округе с начала года возвели 3,5 млн кв. м жилья. На долю Ставропольского края пришлось 26,4% от общего объема построенного в округе жилья. Соответствующие данные опубликовал Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Всего в крае за полгода сдали 9,8 тыс. квартир совокупной площадью 935,3 тыс. кв. м, из которых 585,6 тыс. кв. м возведено индивидуальными застройщиками. Объем частного домостроения составил 62,6%.

Всего в строительства новых объектов и реконструкции в регионе ввели в эксплуатацию более 3,6 тыс. здания общей площадью 1,3 млн кв. м. Из них 3,4 тыс. зданий — жилого назначения, что составляет 94,4% от общего числа сданных объектов. Помимо этого, введено 91 коммерческое здание, 67 сельскохозяйственных, 11 промышленных, пять административных, три здания учреждений здравоохранения и 29 зданий иного назначения.

В городском округе Ставрополя жилые дома введены на площади 308,5 тыс. кв. м, что соответствует 33% от всего построенного в крае жилья. Доля индивидуального строительства в краевом центре составила 25,3%.

Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь–июнь 2026 года достиг 76 млрд руб.

Константин Соловьев