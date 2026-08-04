«Газпромнефть» сняла ограничения на продажу топлива на Кубани

Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила ограничения на отпуск топлива в Краснодарском крае и еще 12 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Теперь клиенты могут заправлять автомобили без ограничений по объему, а также приобретать топливо в канистры. На автозаправочных станциях сети также продолжает действовать система оплаты после заправки.

Помимо Краснодарского края, ограничения сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Чувашии и Республике Татарстан. В компании отметили, что актуальная информация о наличии топлива доступна на интерактивной карте на официальном сайте и в мобильном приложении сети.

Ранее свободную продажу всех видов топлива возобновили на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» в Севастополе. При этом там сохраняется ограничение на отпуск не более 20 л топлива на один автомобиль. По словам губернатора Михаила Развожаева, такая мера необходима для предотвращения искусственного дефицита и стабилизации поставок топлива.

Сведения о наличии топлива на автозаправках публикуются на фоне дефицита бензина, вызванного проблемами с логистикой и переработкой. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в Новороссийске по состоянию на 09:00 4 августа топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей и не более 50 литров на одну машину.

Анна Гречко