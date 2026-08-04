Очереди авто на границе с Польшей ждут въезда в Калининград почти 19 часов

Легковым автомобилям на российско-польской границе приходится ожидать въезда в Калининградскую область до 18–19 часов. Как сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни, причиной заторов стало усиление пограничного и таможенного контроля на польском пункте пропуска Гжехотки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На МАПП «Мамоново-2» время ожидания въезда в Россию достигло 19 часов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На МАПП «Мамоново-2» время ожидания въезда в Россию достигло 19 часов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что российские пункты пропуска МАПП «Мамоново-2» и МАПП «Чернышевское» работают в штатном режиме. Оформление транспортных средств ведется без задержек, задействованы все полосы движения. При этом таможня подчеркнула, что не регулирует очередность въезда автомобилей на территорию пунктов пропуска.

Скопление легковых автомобилей на МАПП «Мамоново-2» наблюдается с конца июля. По данным таможни, увеличение потока связано с завершением школьных летних каникул в отдельных федеральных землях Германии, из-за чего немецкие туристы начали массово возвращаться домой.

Матвей Николаев