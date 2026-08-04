Турция предупредила об угрозе продовольственной безопасности после атак у Новороссийска

Власти Турции заявили, что эскалация ситуации в Черном море после атак на гражданские суда у Новороссийска создает угрозу продовольственной безопасности. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции, призвав стороны конфликта принять меры для обеспечения безопасности судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным турецкого внешнеполитического ведомства, вечером 3 августа после выхода из порта Новороссийск беспилотниками были атакованы гражданские суда Yaar и Nadezhda. В результате пострадали несколько членов экипажа, в том числе граждане Турции.

«Если не будут приняты превентивные меры, эскалация в Черном море будет иметь многоплановые негативные последствия, включая угрозы продовольственной безопасности»,— говорится в заявлении МИД Турции.

Ведомство вновь призвало все заинтересованные стороны, прежде всего участников конфликта, как можно скорее принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Ранее сообщалось, что экипаж судна Nadezhda, следовавшего из Новороссийска в турецкий Самсун, был эвакуирован в порт Новороссийска после атаки беспилотников. По данным Минтранса Турции, на борту находились 22 члена экипажа, включая 13 граждан Турции. Судно получило повреждения носовой части и жилых помещений, на борту возник пожар.

Анна Гречко