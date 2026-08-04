Челябинское УФАС признало незаконной рекламу юридических услуг
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу услуг по банкротству, размещенную на фасаде офиса компании ООО «ЮРЭКС». Антимонопольный орган установил, что обещания «списать долг» и «сохранить имущество» вводят граждан в заблуждение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для разбирательства стали надписи на окнах офиса компании: «Спишем долг 0,00», «Сохраним доход» и «Сохраним ваше имущество». По мнению УФАС, данные высказывания создают ложное впечатление о гарантированном результате процедуры банкротства, правила и последствия которой жестко регламентированы законом. Кроме того, в рекламе отсутствовало обязательное предупреждение об ограничениях, возникающих при признании гражданина несостоятельным.
В ходе рассмотрения дела ООО «ЮРЭКС» демонтировало спорные материалы. Несмотря на добровольное устранение нарушений, антимонопольная служба рассмотрит вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности. Максимальный размер штрафа за нарушение закона «О рекламе» для организаций составляет 500 тыс. руб.