Бизнесмен из Волгограда предстанет перед судом за смерть рабочего на стройке

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит дело индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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В январе 2026 года коммерсант заключил договор на замоноличивание отверстий в междуэтажных перекрытиях офисного здания на ул. Двинской. В июне он допустил к работе знакомого без оформления трудового договора и без инструктажа.

9 июня потерпевший наступил на техническое отверстие, прикрытое листом гипсокартона, провалился с высоты не менее пяти метров на бетонное покрытие на первом этаже. Он умер в больнице. Обвинительное заключение утверждено.

Нина Шевченко