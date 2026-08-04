СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Ленобласть

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской и Московской областях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В очередной раз Киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права»,— заявила она.

По данным СК, 4 августа украинские беспилотники нанесли удары по складским помещениям в Тосненском районе Ленинградской области и муниципальном округе Чехов Московской области. Следователи и криминалисты работают на местах происшествий, собирают доказательства. По обнаруженным фрагментам беспилотников и другим вещественным доказательствам назначат судебные экспертизы. Действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

В ночь на 4 августа Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным главы региона Александра Дрозденко, над Ленобластью уничтожили 17 БПЛА. Под удар попала складская зона в поселке Красный Бор Тосненского района, где возникли пожары на складе объединенной компании «Wildberries и Russ» и в распределительном центре торговой сети «Лента». В результате атаки пострадал водитель штабелера, получивший ожоги. На складе Wildberries персонал успели эвакуировать, погибших нет.

Карина Дроздецкая