В Ярославской области увеличили лимиты на охоту

В Ярославской области утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Лимиты увеличены почти по всем видам охотничьих ресурсов. В прошедшем сезоне (с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года) в регионе можно было добыть 3,4 тыс. лосей, теперь лимит увеличен до 3,6 тыс. особей. Лимит на благородных оленей увеличили с 76 до 106, пятнистых оленей — со 111 до 155, медведей — с 268 до 332, барсуков — с 61 до 69.

Неизменным остался только лимит на европейских ланей. Это единственный вид охотничьих ресурсов, по которому лимит в прошедшем году был освоен на 100%. Всего европейских ланей в регионе 111, из них можно добыть пять. По сравнению с прошлым указом об утверждении лимитов в новом нет показателей по выдрам. В прошлом году их насчитывалось 34, добыть можно было только одну.

Алла Чижова