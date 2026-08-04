ФАС наказала краснодарскую ассоциацию «Единство» за ограничение конкуренции
ФАС России раскрыла незаконную координацию экономической деятельности ассоциации арбитражных управляющих «Единство» из Краснодара, чьи действия ограничивали конкуренцию для членов объединения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Служба выявила в учредительных и внутренних документах организации требования, согласно которым арбитражные управляющие могли заключать договоры исключительно с аккредитованными при ассоциации лицами, а также меры дисциплинарного воздействия за привлечение неаккредитованных специалистов, оказывающих услуги при проведении процедур банкротства.
ФАС установила, что ассоциация «Единство» применяла указанные дисциплинарные меры, что в совокупности с другими материалами дела подтвердило антиконкурентную направленность действий организации. Арбитражные управляющие вынуждены были привлекать специалистов по критерию аккредитации в ассоциации, а не на основе конкурентных профессиональных преимуществ, что также препятствовало свободе экономической деятельности при оказании услуг. Ассоциация арбитражных управляющих «Единство» будет привлечена к административной ответственности в соответствии с ч. 5 ст. 14.32 КоАП (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).