На пляже «Нептун» в Новороссийске очистили путь ливневым стокам

В Новороссийске завершили пусконаладочные работы на локальных очистных сооружениях в районе пляжа «Нептун». Модернизация объекта должна повысить качество очистки ливневых стоков и снизить нагрузку на акваторию Цемесской бухты, сообщили в управлении ЖКХ города. При этом полностью решить проблему загрязнения моря, как отмечают специалисты, позволит только масштабная реконструкция системы водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novoros-visit.ru Фото: novoros-visit.ru

Специалисты отдела гидротехнических сооружений и систем ливнеотведения совместно с подрядчиком проверили работу оборудования и подтвердили выполнение этапа работ на объекте по улице Черняховского.

В администрации рассчитывают, что обновленные сооружения помогут снизить риск попадания неочищенных стоков в море. Однако работы на объекте продолжаются, а проблема городской ливневой канализации остается одной из наиболее сложных для Новороссийска.

Ранее жители неоднократно жаловались на неприятный запах возле ливневых коллекторов на набережной и появление загрязненных стоков в районе побережья. Для комплексного решения проблемы город планирует строительство глубоководных выпусков с коллекторами ливневых вод, канализационными насосными станциями и локальными очистными сооружениями.

Такие объекты должны появиться в районе улицы Черняховского, яхт-клуба ПАО «Новошип» и пляжа в Мысхако. Проектирование началось в 2024 году, однако после инженерных изысканий выяснилось, что протяженность выпусков потребуется увеличить, что привело к росту стоимости и объема работ.

Строительство новых объектов изначально планировали начать в 2025 году, однако сроки сдвинулись из-за отсутствия программы государственного софинансирования. В 2026 году началась реализация работ на одном из ключевых участков — очистных сооружениях возле пляжа «Нептун».

Анна Гречко