На ремонт дорог в Ртищевском районе Саратовской области добавили 25 млн рублей
Ртищевский район получит дополнительные 25 млн руб. из бюджета Саратовской области на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
На дороги Ртищевского района выделили дополнительные 25 млн руб.
Фото: t.me / busargin_r
Сейчас в районе уже ремонтируют сельские трассы — на это ранее выделили 38 млн руб. На встрече с главой района Владимиром Соболевым губернатор отметил, что качество дорог — одна из главных проблем для местных жителей.
Чтобы увеличить объемы работ, в районном центре решили добавить финансирование. Главе района и региональному минтрансу поручено быстро составить список объектов для ремонта с учетом мнения жителей.