На ремонт дорог в Ртищевском районе Саратовской области добавили 25 млн рублей

Ртищевский район получит дополнительные 25 млн руб. из бюджета Саратовской области на ремонт дорог. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На дороги Ртищевского района выделили дополнительные 25 млн руб.

Фото: t.me / busargin_r На дороги Ртищевского района выделили дополнительные 25 млн руб.

Фото: t.me / busargin_r

Сейчас в районе уже ремонтируют сельские трассы — на это ранее выделили 38 млн руб. На встрече с главой района Владимиром Соболевым губернатор отметил, что качество дорог — одна из главных проблем для местных жителей.

Чтобы увеличить объемы работ, в районном центре решили добавить финансирование. Главе района и региональному минтрансу поручено быстро составить список объектов для ремонта с учетом мнения жителей.

Марина Окорокова