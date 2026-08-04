Число погибших детей после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до четырех
Число детей, погибших в результате атаки беспилотников на село Архипо-Осиповка под Геленджиком, увеличилось до четырех. Еще трое детей находятся в медицинских учреждениях, один из них уже перенес операцию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По ее словам, двое других детей получили осколочные ранения и проходят обследование. Омбудсмен также отметила, что специалисты продолжают оказывать помощь всем пострадавшим.
Атака БПЛА произошла 3 августа в Архипо-Осиповке. По последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек, еще 58 получили ранения. Среди погибших — четверо детей.
Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. К оказанию помощи подключены специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповской больницы, Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы.
Ранее сообщалось, что 21 пострадавший был госпитализирован, часть пациентов направили в медицинские учреждения Краснодара, еще несколько человек проходят лечение в Новороссийске. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб, а прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан.
После трагедии на горячую линию Геленджика поступило более 200 звонков от жителей разных регионов России, которые ищут родственников и знакомых. Специалисты помогают связаться с медицинскими учреждениями, а семьям погибших оказывают социальную и психологическую поддержку.