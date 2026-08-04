На муниципальные выборы на Дону выдвинулись более 5 тысяч кандидатов

В Ростовской области на выборы в органы местного самоуправления выдвинулись более 5 тыс. кандидатов. Из них около 4,5 тыс. были выдвинуты политическими партиями. Об этом сообщает пресс-служба Облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также указывается, что более 3 тыс. кандидатов успешно прошли регистрацию и получили право участвовать в выборах.

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Ростовской области и выборы в Госдуму РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Ростов», 4 августа Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов, зарегистрированных на выборы депутатов Госдумы IX созыва. Предвыборные декларации отражают доходы за 2025 год, а также сведения о недвижимости, транспорте, банковских счетах и иных активах кандидатов.

Согласно предоставленным сведениям, самым обеспеченным кандидатом в Госдуму от Ростовской области стал Виктор Халын. За 2025 год он указал 199,2 млн руб., в том числе доходы от предпринимательской деятельности, продажи имущества, дивидендов, банковских вкладов и заработной платы.

В собственности кандидата находятся 16 земельных участков, жилой дом площадью 473,2 кв. м в Ростовской области, квартира площадью 96,4 кв. м в Москве, а также автомобиль Lexus RX 350 2015 года выпуска.

Наталья Белоштейн