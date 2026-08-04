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Ярославец стал фигурантом уголовного дела после прыжков на чужом авто

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения автомобиля «ВАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Владелец машины сообщил полицейским, что ночью неизвестный нанес повреждения его транспортному средству, припаркованному на улице Ньютона. Ущерб оценен в 110 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска выявили 27-летнего подозреваемого.

«Он пояснил, что в тот вечер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходив мимо припаркованного авто совместно со знакомыми у него возник умысел попрыгать на транспортном средстве в результате было повреждено кузов и лакокрасочное покрытие автомобиля»,— рассказали в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества.

Алла Чижова

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