Оперштаб Кубани запустил каналы оповещения об угрозах БПЛА

Оперативный штаб Краснодарского края создал официальные каналы оповещения об угрозах беспилотных летательных аппаратов в МАКС и Telegram. В каналах «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край» будет публиковаться информация об угрозах и отмене беспилотной опасности от администраций и глав муниципалитетов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из поводов для создания каналов могла стать атака беспилотников 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По последним данным, погибли семь человек, еще 47 получили ранения. В стационарах остаются 21 пострадавший, включая троих детей, девять из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан и открыла горячую линию для обращений. Помощь пострадавшим и семьям погибших в регионе продолжают оказывать.

В Геленджике также организовали отдельную горячую линию для родственников и близких тех, кто находился в районе происшествия и с кем не удаётся выйти на связь. Звонки принимают специалисты муниципального центра управления города.

Анна Гречко