Регистр населения создают в Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о создании информационной системы «Регистр населения Орловской области». Информационная система будет включать данные о каждом жителе региона, в том числе — ИНН, СНИЛС, полис, данные о семейном положении и другое. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Оператором информационной системы выступает департамент информационных технологий Орловской области. Доступ к регистру получат органы исполнительной власти и местного самоуправления, но только на основании соглашения с оператором.

Создание федерального регистра сведений о населении России утверждено федеральным законом от 2020 года.

Мария Свиридова