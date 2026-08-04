В Новороссийске с 2027 года начнут штрафовать за стоянку фур в неположенных местах

В Новороссийске с 1 марта 2027 года введут новые штрафы за парковку грузового транспорта в неположенных местах. За нарушение для водителей предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей, для юридических лиц — до 15 тыс. рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Фиксировать нарушения планируют с помощью системы «Ангелы: административная практика». В администрации отмечают, что мера должна решить проблему массовой парковки большегрузов в местах, где они мешают движению и создают опасность для других участников дорожного движения.

Всего в городе определили 12 адресов, где ситуация с несанкционированной стоянкой фур остается наиболее острой. Среди них — район улиц Борисовской и Лунной в Борисовке, где большегрузы, прибывающие к распределительному центру «Магнита», регулярно затрудняют проезд. Также жалобы поступают на отдельные участки улицы Видова и улицу Горького возле Октябрьской площади.

Сейчас движение большегрузов по основным маршрутам города ограничено в утренние и вечерние часы — с 6:00 до 8:30 и с 16:00 до 18:00. Однако, несмотря на установленные знаки и рейды Госавтоинспекции, водители продолжают нарушать требования.

Ранее в администрации обсуждали с представителями стивидорных компаний возможность усилить контроль за водителями. Компании должны были получать информацию о нарушителях и принимать меры в отношении сотрудников, однако, как отмечают городские власти, этого оказалось недостаточно.

Теперь в мэрии рассчитывают, что автоматическая фиксация нарушений и новые штрафы помогут сократить количество припаркованных в неположенных местах фур.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2026 года система видеонаблюдения в Новороссийске выявила более 6 тыс. нарушений, связанных с парковкой, перевозкой сыпучих грузов и обращением с отходами. Общая сумма начисленных штрафов составила более 14 млн руб

Анна Гречко