Пока еще длится летний курортный сезон и скоро наступит бархатный, есть повод купить еще одну шляпку. Даже если она уже двадцатая в гардеробе. Тем более что некоторые шляпы давно перестали быть просто пляжным аксессуаром и сами стали предметом коллекционирования.

Один из самых известных шляпных домов мира, в том числе и среди специалистов по летним шляпкам, Maison Michel. Его основал в Париже в 1936 году модист Огюст Мишель. Уже через несколько десятилетий мастерская стала поставщиком головных уборов для крупнейших французских домов моды. В 1997 году Maison Michel был куплен Chanel, а в 2006-м его художественным руководителем стала дизайнер Летиция Краэ. Именно она превратила традиционное ателье в один из самых узнаваемых брендов современности. В 2015-м ее сменила на посту Присцилла Ройер.

Еще более долгая история у итальянской Borsalino. Компанию, начинавшуюся с маленького ателье, в 1857 году основал Джузеппе Борсалино после обучения ремеслу в Париже. Очень быстро небольшая мастерская превратилась в крупнейшее производство шляп в Европе, а в начале XX века выпускала уже более 2 млн экземпляров в год. Именно Borsalino сделала фетровую федору символом элегантности. Эти шляпы носили Хамфри Богарт, Марчелло Мастроянни, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, а после выхода фильма «Борсалино» с Делоном и Бельмондо название марки окончательно стало частью мировой поп-культуры. Сегодня бренд не менее известен своими панамами ручного плетения из соломы токилья.

Гораздо моложе Sensi Studio. Бренд основала эквадорский дизайнер Стефани Сенси в 2010 году. Получив образование в Милане, она решила вернуть интерес к традиционному эквадорскому ремеслу — плетению знаменитых панамских шляп. Их плетут из соломки токилья, а свое название они получили потому, что именно через Панаму в XIX веке отправлялись на экспорт. Sensi Studio работает с небольшими семейными мастерскими в Эквадоре, сочетая старинные техники с современным дизайном.

Анна Минакова