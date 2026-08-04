Ярославский аэропорт открыли для самолетов

Росавиация сняла ограничения в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Ограничения ввели 4 августа в 6:18 для обеспечения безопасности полетов. На протяжении шести часов аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. Согласно данным онлайн-табло, задержаны прибытие самолета из Нарьян-Мара, запланированное на 12:10, а также вылет обратно в 12:55.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.

Алла Чижова