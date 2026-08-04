Пожар на складе в Красном Бору локализован, угрозы распространения огня нет
Открытое горение на складе в поселке Красный Бор Ленинградской области полностью ликвидировано. В настоящее время пожарные продолжают проливку отдельных конструкций здания, чтобы исключить повторное возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
На складе в Красном Бору завершили ликвидацию открытого возгорания
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным оперативных служб, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Ситуация находится под контролем.
Также сообщается, что в результате происшествия пострадавших среди сотрудников предприятия нет.