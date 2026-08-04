Пожар на складе в Красном Бору локализован, угрозы распространения огня нет

Открытое горение на складе в поселке Красный Бор Ленинградской области полностью ликвидировано. В настоящее время пожарные продолжают проливку отдельных конструкций здания, чтобы исключить повторное возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На складе в Красном Бору завершили ликвидацию открытого возгорания

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На складе в Красном Бору завершили ликвидацию открытого возгорания

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным оперативных служб, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Ситуация находится под контролем.

Также сообщается, что в результате происшествия пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Матвей Николаев