На горячую линию после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке поступило более 200 звонков

Более 200 звонков поступило на горячую линию после атаки беспилотных летательных аппаратов в Архипо-Осиповке. Об этом сообщил в соцсетях глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Он отметил, что звонки поступают со всей страны — люди ищут родных, близких и друзей, которые находились в селе или отдыхали там, а также узнают о состоянии пострадавших. По его словам, беспокоится вся Россия — звонят сослуживцы, классные руководители, директора школ. К моменту публикации специалисты МЦУ обработали более 200 звонков. Мэр Геленджика добавил, что все пострадавшие в Архипо-Осиповке доставлены в краевые клинические больницы Краснодара, а родственникам помогают дозвониться в учреждения здравоохранения.

Параллельно идет сбор информации о том, какую еще помощь необходимо оказать людям. В Геленджик начали приезжать родственники погибших — социальные работники помогают им оформить документы, психологи оказывают поддержку. Господин Богодистов поблагодарил сотрудников, работающих без остановки, и всех, кто помогает людям, пообещав продолжать работу, пока это будет необходимо. Телефон горячей линии на базе МЦУ Геленджика: +7 (861) 3-19-29. Работает с 9:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58, госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, включая трех детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще два человека находятся в больнице Новороссийска, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение. Накануне утром в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек, в том числе трое детей. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

Мария Удовик