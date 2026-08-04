В Ростовской области с начала купального сезона утонули 26 человек
С начала купального сезона в Ростовской области на воде погибли 26 человек, трое из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Последний случай гибели на воде произошел 3 августа в Таганроге. В районе ул. Адмирала Крюйса, 2/11 пенсионерка пошла купаться, ей стало плохо. Отдыхающий вытащил ее из воды на берег.
Очевидцы попытались привести пострадавшую в сознание, но прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.