В Ростовской области с начала купального сезона утонули 26 человек

С начала купального сезона в Ростовской области на воде погибли 26 человек, трое из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Последний случай гибели на воде произошел 3 августа в Таганроге. В районе ул. Адмирала Крюйса, 2/11 пенсионерка пошла купаться, ей стало плохо. Отдыхающий вытащил ее из воды на берег.

Очевидцы попытались привести пострадавшую в сознание, но прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Наталья Белоштейн