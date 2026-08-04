В Сочи росгвардейцы задержали приезжего с мефедроном в носке

Сотрудники Росгвардии задержали в Сочи 34-летнего приезжего из Кировской области, у которого в носке обнаружили сверток с белым порошкообразным веществом. Во время патрулирования на улице Целинной наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, чьи приметы совпадали с ориентировкой, а при проверке по базе данных выяснилось, что он разыскивался полицейскими в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Нарушителя передали прибывшим на место сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в одном из носков задержанного обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого, согласно заключению эксперта, находился мефедрон массой около двух граммов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

«Ъ-Сочи» писал, что шестерых жителей Челябинской области и пилота вертолета задержали в Хостинском районе Сочи за нестандартную рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков: злоумышленники оклеили корпус воздушного судна логотипом онлайн-площадки и поднимали его в воздух для привлечения новых потребителей запрещенных веществ. Преступление раскрыли сотрудники наркоконтроля краевого главка и Сочи при содействии коллег из Свердловской области, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 230 и 210 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств и организация преступного сообщества), расследование продолжается.

Мария Удовик