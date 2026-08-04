В Краснодаре из-за ливня перекрыли участок улицы Московской

В Краснодаре после сильного дождя частично ограничили движение транспорта из-за подтопления проезжей части. За утро 4 августа в городе выпало более 50 мм осадков при месячной норме 44 мм, сообщили в муниципальном центре управления городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Движение перекрыли на участке улицы Московской. В администрации уточнили, что насосная станция на месте работает в штатном режиме, вода постепенно уходит. После полного устранения подтопления движение восстановят.

Для ликвидации последствий ливня в районы, где отсутствует централизованная ливневая канализация, направили водооткачивающую технику. В частности, работы ведутся в микрорайоне Музыкальный и поселке Российском.

В готовности находятся 30 единиц спецтехники и 13 мотопомп. Городские службы продолжают мониторинг ситуации.

Ранее в Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 августа. Синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.

Как писал «Ъ-Кубань», в микрорайоне Музыкальном и поселке Российском в Краснодаре после ливня работает водооткачивающая техника. Вода постепенно уходит с участков локальных подтоплений. В районе Дмитриевской Дамбы уже восстановили движение трамваев.

Анна Гречко