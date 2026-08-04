В Новороссийске будут судить двух мужчин за попытку дать взятку таможеннику

В Новороссийске перед судом предстанут 36-летний мужчина и его 55-летний знакомый, которых обвиняют в даче взятки сотруднику таможни и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, фигуранты пытались передать должностному лицу 200 тыс. руб. за решение вопросов с привлечением к ответственности и возвратом ранее изъятого автомобиля, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Уголовные дела направлены в суд после утверждения обвинительного заключения. Обвиняемым в зависимости от роли вменяют дачу взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, не позднее 2 марта 36-летний обвиняемый решил передать взятку сотруднику таможни, чтобы избежать административной ответственности для владельца автомобиля, которым он пользовался, а также добиться возврата транспортного средства со специализированной стоянки.

Для передачи денег мужчина привлек знакомого, который, по версии следствия, выступил посредником и договорился о сумме в 100 тыс. руб. Однако позже обвиняемый самостоятельно увеличил размер взятки до 200 тыс. руб, не сообщив об этом посреднику.

Сотрудник таможни сообщил о предложении руководству, после чего дальнейшие действия фигурантов проходили под контролем правоохранителей. Передача денег была пресечена сотрудниками отдела по противодействию коррупции Новороссийской таможни Южного таможенного управления ФТС России.

В ходе расследования оба обвиняемых признали вину. Следствие считает, что собрано достаточно доказательств для рассмотрения дела в суде.

Анна Гречко